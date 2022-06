Grundschulen : Schulverbund Elten/Hüthum: CDU will neue Berechnungen

ELTEN/HÜTHUM Die CDU will den Vorschlag der Stadt zum Schulverbund von Luitgardis- und St.-Georgschule nicht mittragen. Sie fordert neue Berechnungen der Schülerzahlen und weitere Gespräche mit der Bezirksregierung.

Eltens CDU-Vorsitzender Horst Derksen argumentiert, dass die ursprüngliche Grundlage für den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung der Schulentwicklungsplan war, der 2019 erstellt wurde. Darin sei festgestellt worden, dass sich keine Grundschule über einen Verlust der Selbständigkeit Gedanken machen muss, da die erforderliche Mindestanzahl an Schülern voraussichtlich weiterhin gegeben sei. „Dass diese Prognose schon im Jahr 2021 nicht mehr zutraf, deckt die Fehlerhaftigkeit für die besondere Situation, die in Elten besteht, auf“, so Derksen.

Der Eltener CDU-Chef sieht zudem gute Chancen dafür, dass künftig wieder mehr niederländische Kinder in Elten zur Schule gehen. Der Grund, warum sie in der Vergangenheit im Nachbarland eingeschult wurden, habe in der nicht ausreichenden Zahl an U3-Plätzen gelegen. Der mittlerweile erfolgte und weitere Ausbau der U3-Plätze in der Rappelkiste aber auch im St.-Martinus-Kindergarten verhindere den Abzug in die Niederlande. Läge man die von den Kitas angegebene Quote zugrunde, würde es in 2024/25 sogar eine Zweizügigkeit der Schule mit 35 Schülern geben.