REES : Schulen wollen umweltfreundlicher werden

Rees „Rees for Future“-Aktivistinnen sprachen mit Schulleitern über die Verwendung von Recycling-Papier an den Reeser Schulen.

Dritte Demo Die Umweltbewegung „Rees for Future“ plant für den 29. November eine dritte Demo. Bereits im August und im September hatten die Aktivisten für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Rees demonstriert. Jeweils etwa gut 100 Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt. Die jetzt anstehende Demo beginnt um 11 Uhr am Rathaus. Dort gibt es eine kleine Kundgebung. Jannik Berbalk, Koordinator der „Fridays for Future“-Demonstrationen im Kreis Kleve wird sprechen, dazu auch Politiker aus Rees.

Die 19-jährige Studentin aus Rese, die bis vor kurzem noch selbst das Gymnasium Aspel besuchte, hatte sich bereits vor einigen Jahren bei einem „Jugend forscht“-Projekt mit dem Thema befasst und dabei herausgefunden, dass die an den Schulen verbrauchten Papier-Mengen enorm sind. Gut sechst Tonnen Papier würden an den Reeser Schulen insgesamt pro Jahr verbraucht. Derzeit arbeiten alle Schulen noch mit normalen, nicht wieder aufbereitetem Papier. Die Verwendung von Recycling-Papier würde bei der Produktion vor allem zu einem deutlich geringerem Wasserverbrauch führen, aber auch zu einem niedrigeren Energieaufwand und CO2-Ausstoß, aber natürlich auch zu einem geringerem Rohstoffverbrauch. Jule Schwartz: „Alles in allem wäre die Verwendung von Recycling-Papier also ein großer Gewinn für die Umwelt.“

Die „Rees for Future“-Aktivistinnen diskutierten mit den Pädagogen noch weitere Maßnahmen für die Umwelt, die an den Schulen durchgeführt werden könnten. „Da hat sich in letzter Zeit schon einiges getan“, führte Klaus Hegel aus, der auf den Einsatz von LED-Lampen verwies, die den Energieverbrauch erheblich gesenkt hätten. Große Einsparpotenziale gäbe es allerdings noch beim Thema „Heizung/Fenster“, wie alle Pädagogen aus Erfahrung bestätigten. „Wenn ich im Winter in einen Raum komme, ist es oftmals zu warm. Dann wird erstmal das Fenster aufgemacht“, schilderte etwa Hanna Komnick von der Lindenschule die Praxis, die in vielen Klassensälen herrsche. Das konnte auch Jürgen Welz so bestätigen: „Wenn wir die Raumtemperatur nur um ein Grad senken könnten, hätten wir schon viel gewonnen“, sagte er. Darüber soll jetzt mit dem zuständigen Gebäudemanagement am Schulzentrum gesprochen werden.