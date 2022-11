Schüler aus der Ukraine : Schulen müssen Integration mit „Bordmitteln“ schultern

REES An den weiterführenden Schulen in Rees werden auch ukrainische Schüler unterrichtet. Rheinschule, Realschule und Gymnasium bewältigen das ohne zusätzliche Hilfen.

Wie sieht es mit der Integration von ukrainischen Kindern und Jugendlichen an den weiterführenden Schulen in Rees aus? Das wollte Johannes Beenen (SPD) am Donnerstag von den anwesenden Schulleitern im Schulausschuss der Stadt wissen. Wie Claudia Möhlmann (Rheinschule), Thomas Wenning (Realschule) und Klaus Hegel (Gymnasium Aspel) sei der Aufwand dafür groß. Zusätzliche finanzielle Mittel dafür, seien zum Teil zwar beim Land beantragt worden, stünden aber bisher zumindest nicht zur Verfügung. „Wir machen das mit Bordmitteln, also mit eigener Kraft“, erläuterte Thomas Wenning.