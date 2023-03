Rhythmisierter Ganztag Ein Erfolgsmodell macht Schule

Je älter die Mitglieder und Gäste des Schulausschusses waren, desto mehr staunten sie über die Möglichkeiten des rhythmisierten Ganztags an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Rees. Denn was Schulleiterin Karin Winkels-Brinkmann, Lehrerin Isabel Nabbefeld und OGS-Leiterin Stefanie Geßmann beim Ortstermin an der Greisstraße präsentierten, war eine völlig andere Lernwelt als anno dazumal in der Volks- oder Grundschule.