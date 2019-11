Der Etat der Stadt Emmerich für 2020 : Emmerichs Schulden steigen

Emmerich Die Stadt investiert in den nächsten Jahren viel, muss aber hohe Kredite aufnehmen.

Am Dienstagabend stellte Interims-Kämmerin Melanie Görtz den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr dem Emmericher Rat vor. Nach derzeitigen Berechnungen muss die Stadt ein Haushaltsminus von 2,7 Millionen Euro stopfen. Das gelingt zwar, doch die sogenannte Ausgleichsrücklage, mit der das möglich ist, sinkt. Görtz rechnet damit, dass bis zum Jahr 2023 ein Minus in der Kasse bleibt. Danach sind noch 13 Millionen Euro im städtischen „Sparstrumpf“, 8,2 Millionen weniger als derzeit in der Rücklage.

Dass Emmerich bei geschätzten Gewerbesteuereinnahmen von 20 Millionen Euro trotzdem ein Defizit ausweist, hängt damit zusammen, dass es eine halbe Million Euro weniger vom Land an sogenannten Schlüsselzuweisungen gibt. Der Anteil Emmerichs an der Einkommenssteuer ist ebenfalls um 700.000 Euro gesunken. Die Kreisumlage, also das, was Emmerich an die Kreisverwaltung zahlt., ist um 300.000 Euro gestiegen. Emmerich lässt sich im kommenden Jahr zudem seine Wirtschaftsförderung eine halbe Million Euro mehr kosten. Und das Jugendamt braucht im kommenden Jahr deutlich mehr: nämlich 1,3 Millionen Euro. Das liegt unter anderem daran, dass die Elternbeiträge in Emmerich gesenkt worden sind, was Wenigereinnahmen von 539.000 Euro ergibt. Zudem ändern sich gesetzliche Anforderungen geändert. Emmerich muss 2,3 Millionen Euro mehr für die Kindertagesstätten bezahlen, bekommt vom Land aber nur 1,6 Millionen Euro dafür.