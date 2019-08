Brauchtum : Konrad Kuhndörfer ist König in Haffen

Haffen Vom Überraschungskandidaten zum König: Konrad (Konni) Kuhndörfer konnte sich gegen vier Mitbewerber durchsetzen und ist neuer König der St. Lambertus Schützen. Königin wurde seine Ehefrau Barbara.

Die Nachricht vom Königsschuss ihres Mannes bekam die 48-jährige Hauswirtschafterin per Telefon und winkte ab „Wenn ihr mir nicht sagen wollt, wer der neue König wirklich ist, dann lasst es doch!“, fertigte sie die Überbringer der Nachricht am Telefon unwirsch ab. Noch während sich die frischgebackene Königin weiter der Hausarbeit widmete´, machte sich Brudermeister Hugo van Bebber persönlich auf den Weg, um die Majestät abzuholen. Diese tat die Nachrichten, die zwischen Waschmaschine und Trockner auf ihrem Handy einprasselten weiterhin als groß angelegten Schabernack ab – bis es an der Haustür klingelte. „Aber ich muss doch morgen früh um halb sechs arbeiten“, begrüßte sie den Brudermeister fassungslos. Der Schock war schnell überwunden, denn Erfahrungen konnte das Königspaar bereits 2003 als Majestäten im Heimatdorf Mehr sammeln.

Erste Bruderschaftsmitglieder sprachen deshalb schon von der „Mehrer Übernahme“, denn nicht nur der Königstitel, sondern auch zwei Preise gingen in das Nachbardorf. Philipp Oostendorp schoss den Kopf und Torben Terhorst holte den rechten Flügel. Der linke Flügel blieb in Haffen und ging an Hans Reiterer. Den Reichsapfel sicherte sich Christian Emich, das Zepter schoss Eugen Stockmann. Dieser war bereits am Vortag erfolgreich und konnte sich beim Duell um den Titel „Vizekönig“ durchsetzen. Neuer Jungschützenkönig ist Moritz Engelhardt, der Frieda Buhl als seine Königin wählte. Beim vorherigen Preisschießen war Jasmin Fink siegreich und schoss den Kopf, Robert Lanfermann errang das Zepter, Andre Keusemann holte sich den Reichsapfel, der linke Flügel ging an den späteren König Moritz Engelhardt, den rechten Flügel sicherte sich Florian Fenger. Bei den Schülern waren die Mädchen besonders erfolgreich. Maddy Hager und Jenny Kösters führen als Majestät und Königin die Schülerschützen an, Preisträger Sofie Goerke (Kopf), Serafina Scholl (linker Flügel) und Armado Riscic (rechter Flügel) vorneweg.