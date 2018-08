Schützenfest in Emmerich

Emmerich Doppeltes Schützenfest: Willi van Dillen regiert die Michaelschützen, Horst Welling die Sebastianer.

Jubelnd hob Willi van Dillen die rechte Faust: Am Montag um 15.06 Uhr mit dem 48. Schuss fiel der Holzvogel herunter und er war neuer Schützenkönig der St. Michael-Bruderschaft. „Wir haben einen König“, freuten sich fröhlich singend seine Kameraden, gab es doch im letzten Jahr keine Königsbewerber. Dass er alleine schoss, tat seiner Freude keinen Abbruch. „Es hat lange gedauert, umso glücklicher bin ich jetzt“, sagte der 67-jährige OP-Pfleger. Mit ihm freute sich Ehefrau Cornelia und die Familie. „Das war trotzdem ganz schön spannend“, fand die neunjährige Enkelin Merle.

Eigentlich sollte das Königschießen der Michael-Schützen um 14 Uhr beginnen. Mit Willi van Dillen vom 8. Zug stand ein Bewerber parat, der schon etliche Versuche gestartet hatte, um König zu werden. Das war bereits das siebte Mal. Durch ein Gewitter wurde das Programm unterbrochen. Alle flüchteten in den Schießstand, unterm Dach des Getränkestandes und in den Saal des Kapaunenbergs. Die gute Laune ließen sich die Schützen dadurch nicht verderben: Jana Polman und Thomas Clausmann nutzten die Wetterunterbrechung zu einem Tänzchen im Schießstand Die Michaelschützen hatten jetzt noch länger die Gelegenheit, über eine Königsbewerbung nachzudenken. Es blieb dann aber beim Solo von Willi van Dillen, Major der Michaelschützen, der das Schießen um 14.53 Uhr - noch bei Nieselregen - begann und konzentriert Schuss um Schuss abfeuerte, bis der Vogel in vier Teilen auf dem Boden landete. Zehn Minuten hatte das Königschießen gedauert. Als der Holzrumpf fiel, schien die Sonne wieder.