Schützenbruderschaft Rees-Millingen Millinger Schützen vor großer Investition

Die Umrüstung sei im Vergleich zum Scheibenschießen ein riesiger Vorteil für Zuschauer und Wettkampfbeteiligte gleichermaßen. Nicht nur, dass man selbst während dem Wettkampf sein Ergebnis angezeigt bekommt, alle anderen können es durch eine Übertragung in den Aufenthaltsraum ebenfalls sehen und auch das Mannschaftsergebnis kann in Echtzeit dargestellt werden. Hingegen wird beim herkömmlichen Schießen auf die Scheibe „in Ruhe“ der Wettkampf geführt und erst am Ende das Ergebnis ausgewertet. Am elektronischen Schießstand bleibt das Schießen an sich unverändert, auch die Waffen bleiben die gleichen.