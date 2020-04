EMMERICH : Die Schützen hoffen auf den Herbst

EMMERICH Wegen der Corona-Krise können in Emmerich die Schützen ihre Feste nicht feiern. Das Stadtschützenfest ist auf den Oktober verlegt worden. Den Schützenhäusern fehlen zudem die Einnahmen.

Eigentlich wollte die Schützengemeinschaft ihr Fest zum 50-jährigen Bestehen ja am 25. April feiern. Doch dann kam die Pandemie. Die Grünrücke sagten das Fest ab. Und hoffen nun auf den Herbst. Das große Stadtschützenfest ist auf den am Samstag, 3. Oktober, dem „Tag der Deutschen Einheit“, verschoben worden.

Es sollte ein großes Fest werden, das „goldene Jubiläum“ der Schützengemeinschaft. Auch niederländische Schützenvereine hatten sich angemeldet. „Die Vorbereitungen waren im Grunde fertig, die Fahnenschwenker und die Musikgruppen hatten geübt, die Reiter wussten Bescheid – aber Corona kam uns dazwischen“, so Gorgs. Man wolle auf jeden Fall versuchen, das besondere Jubiläumsfest in diesem Jahr nachzuholen. Ohne neue Könige gäbe es im nächsten Jahr wohl kein Stadtschützenfest.

Die Kosten für die Schützenhäuser – wie beispielsweise der Kapaunenberg der St. Sebastian-Schützen oder Haus Slütter der St. Antoniusschützen Vrasselt – gehen weiter, doch die Einnahmen sind gleich Null. Nur die St. Antonius-Schützenbruderschaft in Vrasselt könnte – wenn dann keine neuen Bestimmungen kommen – an ihren Termin im September festhalten.

Bereits zwei Mal haben die St. Sebastian-Schützen gemeinsam mit den St. Michael-Schützen am Kapaunenberg gefeiert, das sollte auch in diesem Jahr so sein. „Wir sind zu einer großen Schützenfamilie zusammengewachsen“, sagt Rainer Otten. Endgültig abgesagt habe man das Fest noch nicht, zumal sich die Corona-Informationen fast täglich ändern, so der Direktor der Sebastianer. „Wir schauen mal geduldig, wie sich das entwickelt und werden dann ruhig und sachlich damit umgehen.“