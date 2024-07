St.-Martinus-Bruderschaft Elten Eltener Schützen freuen sich auf ihr Fest

Bevor das Schützenfest aber beginnt und ein neuer König ausgeschossen wird, steht am Freitag, 18. Juli, ab 18 Uhr die Säuberung des Kriegerehrenmal an. Dann geht es aber richtig los: Am Samstag, 27. Juli, beginnt um 14 Uhr das Vogelschießen der Jungschützen. Um 16 Uhr folgt das feierliche Geläut zum Auftakt des Schützenfestes. Um 16.45 Uhr ist Antreten am Festlokal Kolpinghaus, gefolgt von den Böllerschüssen zur Eröffnung des Schützenfestes sowie dem Gang zum Kriegerehrenmal. Nach dem Festgottesdienst um 17.30 Uhr in der St.-Martinus-Kirche mit Begleitung des Eltenberger Zweigesangs ist Antreten in der Streuffstraße zum kleinen Umzug durch den Ort. Es folgen Jubilarehrungen, Auszeichnungen, die Jungschützenpreisverleihung und der Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Für den Zapfenstreich zeichnen sich der Bundesschützen-Musikverein Elten und der Tambourcorps Elten verantwortlich. DJ Bruno van Stuijvenberg sorgt dann beim Tanzabend im Festlokal für Stimmung.