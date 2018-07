Schützen in Elten

Elten Am Schützenfestmontag um 16.19 Uhr fiel der Vogelrumpf von der Stange. Mit dem 34. Schuss wurde Michael Temmen vom Zug 21der neue Schützenkönig der St. Martinus-Schützenbruderschaft Elten.

Um 16.06 Uhr gab Wienhoven den ersten Schuss ab. Nach knapp 30 Schüssen wackelte der Holzrumpf. „Die schießen gut, schön in einer Reihe. Da sieht man, dass alle wollen“, kommentierte Albert Jansen. Für Michael Temmen war es der erste „Königs-Versuch“ und gleich erfolgreich. Am Abend wurde er proklamiert.

Am Samstag gab für alle Marscherleichterung: Auch Offiziere und Vorstandsmitglieder traten in kurzärmeligen Hemden an. Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Christian Daniels (Zug 17) geehrt, einige Schützen besuchten den 96-Jährigen zuhause. Mit dem Verdienstorden der St. Martinus-Schützenbruderschaft wurden Marc Winkelmann (Zug 28) und Roman Meyer (Zug 31) ausgezeichnet, das Silberne Verdienstkreuz erhielt Simon Jansen (Zug 30). Bundesbezirksmeister Johannes Griebler ehrte Achim Neerincx (Zug 9) mit dem Hohen Bruderschaftsorden für seine besonderen Verdienste. Diesen bekam auch Heinz Wienhoven. „Ich war zu Tränen gerührt. Das haben die so geheim gehalten, ich wusste von nichts. Dabei bin ich der Stellvertreter von Johannes Griebler“, erzählte er.