Heimatpreis 2022 „Ohne Schützen läuft in Empel nichts“

In einer kurzen Laudatio erläuterte Bürgermeister Gerwers, warum die Jury des Kulturausschusses und der Reeser Rat den Preis an die Bruderschaft vergeben hatten – und das trotz einer großer Konkurrenz. „Es gab insgesamt vier Vorschläge, die allesamt den Preis verdient und den erforderlichen Kriterien entsprochen hätten. Die Entscheidung war deshalb nicht leicht zu treffen, aber es kann eben nur einen Preisträger geben“, erklärte der Bürgermeister. Letztendlich hätte für die Empeler Bruderschaft folgender Umstand am meisten gesprochen: „Ohne die Schützen läuft in Empel nichts.“