Verfolgungsjagd mit niederländischer Polizei Schüsse nahe von Schule in Emmerich – Mann auch am Freitag noch flüchtig

Als die Schüsse fielen, erzählten die Lehrer den Kindern, dass die Polizei einen Verbrecher fangen wolle, der aber nicht in der Schule sei. Die Schüler blieben ruhig, auch weil das Kollegium samt Hausmeister schnell reagierte. Die Schule wurde abgeriegelt, Türen geschlossen, Jalousien heruntergelassen. Schüler und Lehrer harrten stundenlang in den Räumen aus. Erst am Mittag, als auszuschließen war, dass eine unmittelbare Bedrohung bestand, konnten sie zum Ende des Unterrichts von ihren Eltern in Empfang genommen werden, allerdings nicht über den Eingang an der Hansastraße, sondern über den rückwärtigen Teil an der Ogata. Damit die Kinder den Vorfall gut verarbeiten können, soll eine Schulpsychologin an die Schule kommen.