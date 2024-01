Nach Schüssen in Emmerich Warum eröffneten niederländische Polizisten in dem Wohngebiet das Feuer?

Nach dem Großeinsatz der Polizei, bei dem in Emmerich am Donnerstag Schüsse fielen und zwei Tatverdächtige festgenommen werden konnten, ist ein Mann weiter auf der Flucht. Die Polizei hofft nun, ihm durch Vernehmungen der beiden Festgenommen auf die Schliche zu kommen. Sie werden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnen könnte. Erste Hinweise, wonach die Männer aus dem Automatensprengermilieu stammen könnten, bewahrheiteten sich nicht. Ihr Auto, ein blauer Dacia, war erfolglos nach Sprengstoff untersucht worden. Stattdessen soll es um die Einfuhr von Betäubungsmitteln gehen, wie es aus Polizeikreisen heißt.