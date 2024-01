Nach Schüssen in Emmerich Wie eine Frau im Homeoffice dem Flüchtenden das Handwerk legte

Mehrere Schüsse – einer trifft. Der junge Mann muss ins Krankenhaus, landet danach direkt im Gefängnis. Die Schussverletzung ist nicht schwer. Was genau hat sich zugetragen im Wohngebiet? Wie kam es zu den Schüssen in dem Privatgarten, bei denen sich der Mann nur leicht verletzte? Das sind nur einige der Fragen, die sich viele Menschen in Emmerich am Montag stellen nach dem Großeinsatz am vergangenen Donnerstag. Die Antwort wird es sicher bald geben. Noch halten sich Polizei und Staatsanwalt aber bedeckt.