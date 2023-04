Schüleraustausch Franzosen erkunden den Niederrhein

Emmerich · Der Schüleraustausch des Willibrord-Gymnasiums mit Saumur ist nach der Corona-Zwangspause wieder in Gang gekommen. So lief der traditionelle Besuch der französischen Schüler am Niederrhein.

04.04.2023, 16:50 Uhr

In ‘s-Heerenberg trafen sich die Schüler aus Frankreich und Emmerich zum Bowlen.

„Bienvenue à Emmerich": Der Schüleraustausch zwischen Emmerich am Rhein und Saumur in Frankreich hat bereits eine lange Tradition und wird seit 35 Jahren zwischen den beiden Städten organisiert. Unter der Leitung von Ellina Rhein, seit 2021 Französischlehrerin am Willibrord-Gymnasium, konnte dieser Austausch nach drei Jahren Corona-Pause jetzt wieder erfolgreich vom 23. bis 30. März stattfinden. Insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler aus Emmerich und 25 aus Saumur nahmen daran teil und haben nicht nur viel über die Kultur des jeweils anderen Landes erfahren, sondern auch neue Freundschaften geschlossen, teilte das „Willi" nun mit. Der Schüleraustausch habe somit nicht nur dazu beigetragen, die Sprachkenntnisse zu verbessern, sondern auch das Verständnis und die Toleranz für andere Kulturen zu fördern. Die Jugendlichen hatten eine ereignisreiche Woche, in der sie zahlreiche Aktivitäten gemeinsam unternommen haben. Viel Spaß hatten alle mit dem ersten Höhepunkt: Schlittschuhlaufen in Wesel. Der bundesweite Bahnstreik hätte der Gruppe allerdings beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch der stellvertretende Schulleiter Ralf Wimmers organisierte kurzfristig einen Bus und rettete das sportliche Event. Unter anderem wurden dann noch das Rheinmuseum unter der fachkundigen Führung von Herbert Kleipaß erkundet und fleißig die Gelegenheit genutzt, an der schönen Emmericher Rheinpromenade leckere Souvenirs zu erwerben. Trotz aller verkehrstechnischer Widerstände kam die Gruppe dann auch noch nach Duisburg. Dort konnte sie die Skulpturen des Lehmbruck-Museums kennenlernen und in einem Workshop die eigene Kreativität ausleben. Hierbei entstanden spannende Werke. Zum krönenden Abschluss des Schüleraustauschs kamen die Schülerinnen und Schüler in fröhlicher Runde beim Bowlen in 's-Heerenberg zusammen. Nun fiebern alle dem Gegenbesuch in Frankreich entgegen, der im Mai stattfinden soll.

(RP)