Emmerich Schüler mit einer eigenen Ratssitzung

„Ein erfrischendes Bild“, stellte der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Gertsen zu Beginn der Ratssitzung am Dienstagabend in der Aula der Gesamtschule fest. Grund dafür waren 30 Jugendliche der beiden weiterführenden Schulen, die als Besucher an der Sitzung teilnahmen. Die Mädchen und Jungen absolvieren derzeit das kommunalpolitische Praktikum, das in diesem Jahr erstmals von der Jugendpflege der Stadt Emmerich am Rhein organisiert wird. In insgesamt vier Modulen lernen die Jugendlichen die Abläufe der Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene kennen.