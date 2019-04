Gymnasium Aspel : Die „Aspel Robots“ sind Landessieger

REES Die „Aspel Robots 4.0“ aus den Klassen 6, 7 und 9 des Reeser Gymnasiums haben den Roboter-Landeswettbewerb des zdi-Zentrum NRW gewonnen.

Vor einigen Wochen, Ende Februar, fand der Roboter-Regionalwettbewerb des zdi-Zentrums Duisburg/Niederrhein in Kamp-Lintfort statt, an dem Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Aspel aus Rees teilnahmen. Diese belegten damals den zweiten Platz und qualifizierten sich neben weiteren fünf Teams für das Landesfinale am Samstag in Mülheim an der Ruhr.