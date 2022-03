Ukraine-Krieg : Rheinschüler fordern Frieden

REES Auch die Schülerinnen und Schüler der Reeser Hauptschule beschäftigten sich mit dem Krieg in der Ukraine. Mit einer besonderen Aktion haben sie jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein Zeichen für den Frieden gesetzt.

(RP) Anlässlich der dramatischen Ereignisse, dem Krieg in der Ukraine, wuchs aus der Schülerschaft der Rheinschule in Rees die Bitte, eine Aktion für Frieden und Abrüstung zu organisieren. Das Kollegium der Schule ist dem sehr gerne gefolgt und so entstand am Montag spontan eine symbolische Aktion als Zeichen für Solidarität mit den Ukrainern und für alle, die weltweit von Krieg betroffen sind die Reeser Hauptschüler formten ein Friedenszeichen.