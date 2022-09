Friedensaktion : Gemeinsam stark für den Frieden

Emmerich Am Mittwoch veranstaltete die Bürgeraktion Pro Kultur mit der städtischen Gesamtschule Emmerich und dem Förderzentrum Grunewald ein Friedensfest. Der Nachwuchs beschäftigte sich kreativ mit dem Thema Krieg.

Ansprechpartner Irene Möllenbeck ist Vorsitzende der Bürgeraktion. Erreichen kann man sie unter der Rufnummer 01603658380 oder per E-Mail an irene.moellenbeck@web.de.

Jüdisc her Kulturraum Die Bürgeraktion Pro Kultur organisierte 2021 eine Veranstaltungsreihe in Emmerich, um „1700 Jahre Judentum in Deutschland“ zu feiern.

Mit dem Krieg gehen Angst und Wut einher. „Man fragt sich also, was man tun kann, denn schließlich sehnen wir uns alle nach Frieden. Man muss klein anfangen und sich vor Ort mit dem Frieden beschäftigen und sich für diesen einsetzen“, sagte sie.

Doch nicht nur die Bürgeraktion, sondern auch die 80 Schüler hatten einiges auf dem Herzen. Ihre Gefühle hatten sie in Form von selbstgeschrieben Gedichten oder Liedern ausgedrückt, zudem wurde auch gemalt. So hat das Förderzentrum Grunewald einen Kunst-Museumsgang entworfen. Zu sehen waren Bilder, die etwa eine gefangene Friedenstaube, ein umgedrehtes Friedenssymbol oder ein zerbrochenes Herz zeigen.

Nesrin Basal ist Lehrerin an der Gesamtschule Emmerich. Vor sieben Jahren sah ihr Leben noch ganz anders aus, denn sie musste vor dem Krieg in Syrien fliehen. „Als ich mit meinen Kindern nach Deutschland geflüchtet bin, haben wir vieles miterlebt. Diese Geschehnisse werden wir niemals vergessen können“, sagte Basal.

Ein Jahr hat es gedauert, bis sie in Deutschland ankamen. Die Kinder hatten es schwer, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Im vergangenen Sommer ist Nesrin Basal in ihr Heimatland zurückgereist – und hat schockierende Eindrücke gewonnen. „In Kriegsländern müssen Kinder in jungen Jahren arbeiten gehen, anstatt die Schule zu besuchen, denn häufig sind die Eltern verschwunden. Sie müssen dann die Verantwortung für den Rest der Familie übernehmen. Kinder, die den Krieg so miterleben, haben keine Zukunft mehr“, sagte Nesrin Basal.