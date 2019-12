Traum verwirklicht : Ein Meister-Werk für die gute Stube

Schreinermeister Michael Herbst hat ein„Barockgewölbe in 3,70 Meter Höhe in seinem „Herrenzimmer“ angebracht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Haldern Der Halderner Schreiner-Meister Michael Herbst schuf in 1400 Arbeitsstunden ein Barock-Gewölbe für sein Herrenzimmer.

„Mein Gesellenstück und mein Meisterstück waren ein bisschen verrückt, aber beide sind mit einer Eins bewertet worden“, erinnert sich Michael Herbst an seine Ausbildung und Meisterprüfung. „Jetzt wollte ich auch im Alter etwas Verrücktes machen, an dem meine Familie noch lange Freude haben wird.“ Und so investierte der Halderner Schreinermeister, Zimmerermeister und Holztechniker sagenhafte 1.400 Arbeitsstunden in ein Barock-Gewölbe für sein Herrenzimmer.

Vier verschiedene Holzarten, nämlich Linde, Esche, deutsche Stieleiche und amerikanische Eiche, verarbeitete Michael Herbst für das 500 Kilogramm schwere Gewölbe, das scheinbar federleicht unter der 3,70 Meter hohen Decke schwebt. Nur ein paar Kirchen und Schlösser können mit vergleichbarer Handwerkskunst aufwarten. Als private Auftragsarbeit wäre so ein Gewölbe „unbezahlbar“, weiß auch Michael Herbst. Allein die reich verzierten „Tropfen“, die aus den massiven Balken ragen, benötigten 800 Fräsungen mit speziell angefertigten Fräsköpfen. Außerdem musste jeder Kabelschacht von Hand gebohrt werden, damit die 18 eingebauten Lampen mit Strom versorgt werden können.

Auch auf viele liebevolle Details wie etwa dieses Blatt hat Michael Herbst bei seinem Barock-Zimmer genau geachtet. Foto: Markus van Offern (mvo)

„Früher hat mir das Tagesgeschäft keine Zeit gelassen, um solch einen Traum zu realisieren“, sagt Michael Herbst. „Jetzt wollte ich meine handwerklichen Fähigkeiten noch einmal auf den Punkt bringen.“ Dabei setzte der 69 Jahre alte Fachmann bewusst auf die Stilrichtung Barock: „Nach der Nüchternheit der Romanik hatten die Handwerksmeister erstmals die Gelegenheit, mehr als das Nötigste zu bauen und aus der Fülle ihrer künstlerischen Möglichkeiten zu schöpfen.“

In dem Prunk des Herrenzimmers sieht Michael Herbst auch einen Ausgleich dafür, dass ein anderer Traum scheiterte: Nachdem das frühere Haus der Familie Herbst an der Lindenstraße 1a im September 2004, bedingt durch einen technischen Defekt am Ofen in der Tischlerei, ausgebrannt war, wollte Herbst den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses mit einem 50 Zentimeter hohen Türmchen krönen. „Die Väter der Stadt meinten aber, der Entwurf sei zu schön für Haldern und das Dorf bräuchte keinen dritten Kirchturm“, sagt Michael Herbst und lächelt verschmitzt.

Also verlegte er seine Kunst und Kreativität in die eigenen vier Wände, in denen das Bauamt nichts zu melden hat. Das dreieinhalb mal sieben Meter große Herrenzimmer wirkte schon beeindruckend, bevor das Barock-Gewölbe im Dezember vollendet wurde. Die Wände sind mit einer eigens in Bocholt angerührten roten Farbe gestrichen und erinnern an die „roten Zimmer“ in alten Fürstenhäusern. In den dunklen Holzregalen finden sich Bücher über die Halderner, Reeser und deutsche Geschichte, über kirchliche und profane Kunst und zahlreiche Bibeln und Atlanten. Alte Gemälde mit niederrheinischen Weihern, Kopweiden und Kotten runden die Atmosphäre ab.

An einem fast 100 Jahre alten Schreibtisch, einem Erbstück von seinem Schwiegervater Alex Bettray, verfasst Michael Herbst nostalgische Texte über Haldern und über die Familie Hassel-Herbst, die 1874 im Zentrum des Lindendorfes eine Schreinerei eröffnete.

Angehörige und Freunde kommen regelmäßig in den Genuss, ins Herrenzimmer eingeladen zu werden. „Öffentliche Führungen sind keine geplant, aber wenn jemand das Barockgewölbe sehen möchte, kann er sich mit mir in Verbindung setzen“, sagt Michael Herbst, in dessen Gesicht der Stolz und die Freude an diesem besonderen Alterswerk geschrieben stehen. Die Arbeit mit Holz fasziniert Michael Herbst, der „im heiligen Jahr 1950“ im Halderner Krankenhaus zur Welt kam, seit frühester Kindheit: „Ich hatte mit drei Jahren meinen ersten Hammer, meine erste Zange und meine eigenen Werkbank.“ Das waren Geschenke seines Großvaters, der aus Haffen stammte und 1920 in die Familie Hasselt einheiratete.

Michael Herbst legte Ende der 60er Jahre seine Gesellenprüfung ab, 1973 seine Prüfung als Holztechniker. 1977 folgte die Meisterprüfung, zehn Jahre später zusätzlich die Zimmerermeisterprüfung. Als Innungsbester des Landes erhielt Michael Herbst früh die Möglichkeit, sich mit deutscher und internationaler Kunstgeschichte zu beschäftigen. So nahm er an einem achtwöchigen Lehrgang in Bad Kissingen teil und besuchte Weltkulturerbestätten an vielen Orten.

Richtig wohl fühlt sich das Halderner Original aber nur zu Hause. Im Dorf hat Michael Herbst seine Wurzeln, seine Familie, sein Schützenfest (er blickt auf Erfolge als Kaiser, König und Vizekönig zurück) und natürlich sein Herrenzimmer mit dem einzigartigen Barock-Gewölbe.

