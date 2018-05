Rees: Scholtenmühle öffnet wieder ihre Tore

Rees Wenn am Pfingstmontag das Mühlenfest startet, ist auch das 170 Jahre alte Denkmal geöffnet. Vorausgegangen war eine aufwendige Sanierung.

Nach diesem umfassenden "Frühjahrsputz" öffnet Familie Scholten die Windmühle mit ihren markanten Ventikanten-Drehheckflügeln umso lieber für Besucher. Beim Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag helfen viele Reeser dabei, die Wartezeit zwischen den Führungen zu verkürzen. So spielen Wouter Hofman und Bernd Rolf live irische Musik, Michael Hoffmann stellt in der ersten Etage zahlreiche Rees-Bilder aus, ein Mühlenflohmarkt bietet Bücher, Spielwaren und Trödel zugunsten der Mühlenkasse. Neben Waffeln, Würstchen, Kaffee und Kaltgetränken locken diesmal auch original indische Spezialitäten. Dafür sorgt Basanti Giesen aus Haldern, deren Familie gerade aus Indien zu Besuch in Rees ist. In bunten Saris übernehmen die fünf Damen das Catering und lassen die Niederrheiner an der traditionellen Küche des Subkontinents teilhaben.