Reeser Scholten-Mühle : Ein Vorbote des Mühlentags

Ein ganz besonderer Gast flog am Donnerstagabend die Reeser Scholten-Mühle an: An höchster Stelle eines Ventikanten-Drehheckflügels thronte ein junger Storch und genoss mehrere Stunden lang die Aussicht vom historischen Baudenkmal. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 10. Juni, empfängt die Windmühle auch Besucher ohne weiß-schwarze Federn. Gegen 11, 12.30, 14 und 16 Uhr finden kostenlose Führungen statt. Wenn der Wind mitspielt, setzen ehrenamtliche Mühlenhelfer am Vormittag das mächtige Flügelkreuz in Bewegung. Von 11 bis 18 Uhr gibt eine kleine Gastronomie mit Waffeln, Würstchen und Getränken. Die Reeser Kaninchenzüchter präsentieren ihre schönsten Tiere, am Nachmittag spielt Wouter Hofman mit Gleichgesinnten irische Live-Musik. Mit dem jährlich stattfindenden Deutschen Mühlentag erinnert die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung seit 1994 an die Jahrhunderte alte Kulturtechnik des Müllereiwesens. Bundesweit beteiligen sich mehr als 1000 Wind- und Wassermühlen. Die Scholten-Mühle, die zur Jahrtausendwende umfassend renoviert wurde, ist seit 1999 dabei. Mehr Infos unter www.scholten-muehle-rees.de