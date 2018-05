Emmerich

Die Band "Mos Generator" macht da weiter, wo Black Sabbath in den 1970er Jahren irgendwann aufgehört hat. Staubtrockener Hardrock, der in die Kategorie "Doom" oder "Stoner Rock" gehört. Das neue Album "Shadowlands" ist genauso schön schwarz wie die Vorgänger-Alben, leistet sich aber hier und da auch Ausflüge in progressivere Underground-Gefilde. Auf jeden Fall: keine Musik für den Kindergeburtstag. bal