Betrüger wollten 45.000 Euro in bar Unglaublich – Falsche Polizisten bestellen dem Opfer sogar ein Taxi

Die Seniorin wurde vom Anrufer völlig verunsichert und war von der Nachricht geschockt, auch weil sie tatsächlich einen Neffen hat. Der Mann am Telefon drängte sie, Bargeld zu besorgen. Da die Frau aber so viel Geld nicht im Haus hatte, sagte sie dem Anrufer, dass sie erst zu ihrer Bank nach Kleve fahren müsse. Kein Problem, so der Täter am Telefon. Man würde ihr gleich ein Taxi schicken. Tatsächlich klingelte es wenig später an der Tür und das bestellte Taxi fuhr die Frau zu ihrer Bank nach Kleve.