Diebe in der Martinikirche Gestohlene Schnitzerei ist wieder aufgetaucht

Vor rund zwei Wochen stellte der Küster der St.-Martini-Kirche fest, dass eine der vier neugotischen Schnitzereien herausgebrochen worden war, so Bernd de Baey, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes der Täufer gegenüber Kirche+Leben. Die Pfarrei schaltete die Polizei ein und erstattete Anzeige. „Bei dem Schnitzwerk handelt es sich um Handarbeit“, so Pfarrer de Baey. Er schätzt den Wert des herausgerissenen Werkes auf 1.000 bis 1.500 Euro. Da zähle aber weniger der Geldwert an sich, sondern vielmehr das Alter und die aufwändige Arbeit.