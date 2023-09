Tourismus Viel Spaß dabei - Moderne Schmuggler in Emmerich

Schmuggeln war in Kriegszeiten ein normales Phänomen in einer Grenzstadt. Dies war auf die Preisunterschiede zwischen den beiden Ländern zurückzuführen. Darüber hinaus gab es in Deutschland einen Mangel an Produkten aller Art. Schmuggel brachte viel Geld ein, aber es war auch gefährlich! Bis zur Öffnung der Grenzen ist jeder hier in der Grenzregion damit aufgewachsen oder hatte Kontakt mit dem Schmuggel.