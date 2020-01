Gerichtsverhandlung : Freiheitsstrafe für Hauptangeklagten im Schmuggel-Prozess

Emmerich/Kleve Zwei Emmericher Zöllner wurden wegen Beihilfe zu bandenmäßigem Schmuggel beziehungsweise Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt.

Dass ein Container, der aus China in die EU importiert wird, nicht direkt am europäischen Hafen kontrolliert werden muss, macht ein bestimmtes Zollversandverfahren möglich. Dieses erlaubt es, dass ein Container irgendeinem Zollamt in der EU zur Kontrolle vorgeführt werden kann. Üblicherweise liegt das Amt irgendwo zwischen Hafen und Zielort. Doch die Container, die in Hamburg an Land und dann nach Polen gingen, hätten mit einem Abstecher nach Emmerich 900 Kilometer Umweg gehabt. Wären da nicht die angeklagten Emmericher Zöllner gewesen, die sich aus der Ferne um die Abwicklung kümmerten. Zwar zahlten die teils unbekannten oder gesondert verfolgten Hinterleute Abgaben für die Container – etwa über Scheinfirmen und mit Hilfe einer maßgeblich beteiligten Neusser Handelsfirma. Die Warenwerte, die die verurteilten Zöllner per E-Mail erhielten, waren aber deutlich zu gering. So entstand durch die Fälle im Urteil ein Schaden von 2,7 Millionen Euro – konservativ kalkuliert.