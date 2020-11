Kriminalität : „Architekt“ trickst Isselburgerin (76) aus

Isselburg Am Mittwoch hat ein angeblicher Architekt eine Frau aus Isselburg mit einem dreisten Trick abgelenkt. Als der Mann das Haus verließ, war auch Schmuck der 76-Jährigen verschwunden.

(RP) Auf das Hab und Gut einer 76-Jährigen abgesehen hatte es ein Unbekannter am Mittwoch in Isselburg. Seine Masche: Er klingelte bei der Seniorin und gab vor Architekt zu sein. Er habe an ihrem Haus einen Wasserschaden festgestellt – und sei bereit, ihn für 1000 Euro zu reparieren. Die Frau ließ den Unbekannten daraufhin ins Haus. Beide nahmen im Keller alle Wände in Augenschein. Als die Isselburgerin nicht auf sein Angebot eingehen wollte, blieb der Mann hartnäckig und bot ihr nun erste Reparaturen zum Preis von 100 Euro an. Die 76-Jährige lehnte ab, und der Unbekannte verließ das Haus.