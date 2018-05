Emmerich: Schmitten-Katalog: Ganz in Weiß

Emmerich Heute wird der neue Schmitten-Katalog im Resonanz-Raum Kunst im Klever Museum Kurhaus vorgestellt. Es ist ein griffiges Taschenbuch mit einem großen Kompliment an Kleve geworden.

Schon in der Einleitung machen Fritz Behrens, Präsident, und Ursula Sinnreich, Generalsekretärin der Kunststiftung NRW, der Stadt ein großes Kompliment: "In Kleve bedeutet Stadt weit mehr als Lebensraum zu sein: In der Stadt zu leben, heißt hier, in einem Kulturraum zu leben. Dies gilt im Besonderen für das Areal um das Kurhaus und das in ihm beheimatete Museum. Hier begegnen sich Geschichte und Gegenwart, gehen Landschaft, Garten, Architektur und Kunst eine Symbiose der besonderen Art ein", schreiben sie. Und völlig zu Recht vergessen sie auch nicht, dass die Kunststiftung NRW daran, dass dieser Ort ein besonderer ist, nicht unbeteiligt ist, so oft sie Projekte in Kleve gefördert hat. Jetzt also die Kunst Schmittens, die sich perfekt in das Ensemble zu fügen scheint und doch die so gewohnten Bezüge zugleich stört.