Schlägerei in Empel

Rees-Empel Wilde Schlägerei mit mehreren Verletzten auf dem Schützenfest in Empel. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei gegen 03.10 Uhr zu einer größeren Schlägerei auf der Straße Am Bahnhof gerufen. Zeugenangaben zufolge sollten 15 bis 20 Personen an einer Schlägerei vor dem Festzelt beteiligt sein. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen aus dem Kreis Kleve, unterstützt von einer Streife der Weseler Polizei, war die eigentliche Schlägerei beendet. Angetroffen wurden unter anderem sechs Verletzte, die teilweise an Ort und Stelle vom Rettungsdienst versorgt wurden. Eine Person kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, konnte dieses allerdings nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Weitere Beteiligte und Zeugen wurden namentlich festgehalten. Mehrere Personen sollen allerdings geflüchtet sein, unter anderem ein Täter, der auf einen Mann eingetreten hatte.