Eigentlich waren die Männer gar nicht im Dienst : Schlägerei im Zug: Zwei Polizisten in Zivil greifen ein

Schlägerei im Zug: Zwei Polizisten in Zivil greifen ein

Emmerich/Haldern Die beiden Polizisten war gar nicht im Dienst. Aber sie griffen ein und beendeten die Schlägerei zweier Männer im Regionalzug.

Ein bisschen Alkohol, viel Aggression. Gut, dass zwei Polizisten in Zivil hier eingriffen.

Zwei Männer sind am Mitwochabend gegen 21.30 Uhr im Regionalzug zwischen Haldern und Emmerich aneinander geraten.

Offenbar fühlte sich einer der Beiden von der lauten Musik des Anderen gestört. Nach einem kurzen Wortgefecht gingen die Männer - ein 32-jähriger Deutscher aus Rees und ein 60 Jahre alter Deutscher aus Emmerich - mit den Fäusten aufeinander los, wodurch beide leichte Verletzungen erlitten. Das Geschehen wurde durch zwei Polizeibeamte in Zivil beobachtet, die einschritten und die beiden Kontrahenten am Bahnhof Emmerich den Kollgen übergaben. Die Lage hatte sich zwischenzeitlich wieder beruhigt. Bei dem Reeser wurden drei Messer sichergestellt, die augenscheinlich unter das Waffengesetz fallen, so die Polizei. Er war zudem leicht alkoholisiert.