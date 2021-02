Emmerich : Schiffsbrand im Hafen an der Kupferstraße

Schiffsbrand im Hafen an der Kupferstraße

Ein Bild vom Einsatz der Feuerwehr im Hafen an der Kupferstraße. Foto: Feuerwehr Emmerich

Emmerich Da kam die Wehr ins Schwitzen: Sie wurde zu einem Schiffsbrand gerufen. Doch das Schiff ließ sich zunächst gar nicht finden.

Großeinsatz im Hafen an der Kupferstraße. Um 19:02 Uhr am Mittwoch Abend wurden die Feuerwehr-Einheiten Stadt und Vrasselt, der Rettungsdienst, die Wasserschutzpolizei und das Feuerlöschboot Wesel zu einem Schiffsbrand gerufen. Zunächst war die genaue Lage des Schiffes unklar. „Nach ausgiebiger Erkundung durch mehrere Fahrzeuge konnte es schließlich im Hafen eines Unternehmens an der Kupferstraße ausfindig gemacht werden“, berichtet die Feuerwehr bei Facebook. Dort berichtet sie regelmäßig über ihre Einsätze.