150.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand : Feuer in Vehlingen: War es ein Brandstifter?

Vehlingen Weil es bereits am 16. November auf dem Hof an der Sternenbuschstraße brannte, schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.

(RP) Bei dem Brand, der sich in der Nacht zu Dienstag in Vehlingen ereignete, schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Wie sie am Freitag berichtet, seien bereits in der Nacht zum 16. November bei einem Feuer auf dem Gelände an der Sternenbuschstraße zwei Traktoren zerstört worden.