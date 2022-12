Feuer in Emmerich Schaf und zwei Ziegen fallen Brand zum Opfer

Emmerich · Am Mittwochabend geriet eine Scheune am Bahnweg in Praest in Brand. 42 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Brandursache.

15.12.2022, 16:35 Uhr

Ein Drehleiterwagen wie dieser war in Praest ebenfalls im Einsatz. Foto: dpa/Marcel Kusch