Abenteuer : Schatzsucher an der Scholten-Mühle

Schatzsucher an der Scholten-Mühle

Rees Drei Freunde und ein Metalldetektor – erste Funde gab’s auch schon.

(ms) Neben dem Sammeln von Pokémon-Karten hat Leto Hoppe ein zweites Hobby: seinen Metalldetektor. Weil der siebenjährige Reeser den Garten hinter dem Stadthaus seiner Eltern aber schnell abgesucht hatte und der Einsatz des Detektors auf öffentlichen Grundstücken verboten ist, hat sich Leto mit seinen Mitschülern Tim und Léon Scholten zusammengetan. Die beiden künftigen Erben der Reeser Scholten-Mühle machen jetzt am liebsten das, was ihr Vater Michael schon in seiner Kindheit getan hat: Sie durchsuchen den alten Mühlenberg nach Relikten aus früheren Zeiten und werden, der modernen Technik sei dank, immer wieder fündig.