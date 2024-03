Ende einer Ära in Rees-Haldern Stabwechsel bei den Schützen in Haldern

Eine normale Vorstandsversammlung war das nicht: Nach 22 Jahren wurde Brudermeister Manfred Daleske am Sonntag mit stehenden Ovationen von 140 anwesenden Schützen verabschiedet, nachdem er sein Amt als Brudermeister niederlegte. In einer bewegenden Rede listete Manfred Daleske die Highlights in seiner Zeit als Brudermeister auf: die Einrichtung des Seniorennachmittags, ein eigenes Fest für die Jungschützen, eine nach wie vor solide Kassenlage und die Vergrößerung der Bruderschaft von 580 auf über 800 Mitglieder.