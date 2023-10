Reeser Kirmes 2023 Schaden von 25.000 Euro auf der Kirmes

In der Nacht von Montag (25. September) auf Dienstag (26. September) folgte dann der Kabeldiebstahl in beträchtlichem Ausmaß. Die Stadt reagierte und verstärkte den ohnehin vorhandenen Überwachungsdienst der Schausteller. 27 Helferinnen und Helfer aus dem Rathaus hielten, verteilt auf zwei Nächte, den Schaden in Grenzen. Die Kolleginnen und Kollegen sicherten zu Fuß, per Fahrrad und mit Hilfe des Dienstwagens die Reeser Innenstadt ab und hätten auch noch weitere Helferinnen und Helfer aus dem Rathaus in der Hinterhand gehabt.