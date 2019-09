Freizeit : Saunaweltmeister ist am Samstag im Embricana

Emmerich (RP) Der Aufgussweltmeister Rob Keijzer kommt am Samstag ins Embricana. Zur langen Saunanacht „Special Moments“ versprechen er und das Emmericher Team abwechslungsreiche Showaufgüsse.

Auf seinem Reiseplan stehen Länder wie Kanada, Russland, Norwegen, Slowakei und Ungarn. Rob Keijzer kommt rum in der Welt. Seine Showaufgüsse sind überall gefragt in den Saunen dieser Erde. Am Samstag kommt er ins Embricana nach Emmerich und verspricht einmalige Show-Erlebnisse bei der langen Saunanacht „Special Moments“. „In 15 Minuten vergessen sie als Gast die Zeit und Wärme“, sagt der Niederländer und pokert hoch: „Es ist der einzige Job, bei dem man die Leute in dieser kurzen Zeit glücklich macht.“