Historischer Bau in Emmerich Wette Telder: Sanierung soll 2024 starten

Spektakulär Der Erste Beigeordnete der Stadt Emmerich, Dr. Stefan Wachs, verweist gerne auf eine Bau-Dokumentation zu den 24. Kölner Gesprächen zur Architektur- und Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland von 2016. Darin ist auch vom Gebäude de Wette Telder die Rede.

Bei Untersuchungen sei „ein spektakuläres Baualter“ nachgewiesen worden. Die im Gebäude verbauten Balken seien 1496 gefällt worden. Auch die Art und Weise wie das Gebäude in eine Baulücke „gespannt“ worden sei, würden einen „faszinierenden Einblick“ in den spät-mittelalterlichen Bauprozess geben.

Über 500 Jahre Man müsse sich, so der Erste Beigeordnete, einmal vergegenwärtigen, dass dieses Gebäude entstanden ist, „da hat Luther noch nicht an seine Thesen in Wittenberg gedacht und Kopernikus war noch von seinem Weltbild entfernt“. Aber in Emmerich stand das Gebäude schon. „Und es steht heute noch“. Seit weit über 500 Jahren. „Es ist das letzte Zeugnis der Stadt aus der Hanse“, so Wachs.