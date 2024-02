Grundschule am Motenhof Halderner Turnhalle im Sommer fertig

Wie berichtet, wird die Turnhalle, die mit dem Schulerweiterungsbau in den Jahren zwischen 1965 und 1967 entstand, seit dem vergangenen Jahr umfangreich saniert: neuer Hallenboden, neue sanitäre Anlagen, eine neue Fassade und der Austausch der Kesselanlage stehen auf dem Programm. Ein Großteil dieser Maßnahmen wurde bereits umgesetzt. So etwa der Einbau des neuen Schwingbodens, der schon im letzten Sommer erfolgte und dadurch dem Schul- und Vereinssport die bereits nach den großen Ferien wieder zur Verfügung stand. Uneingeschränkt ließ sich die Halle da jedoch noch nicht nutzen. So mussten sich die Sportler wegen der Arbeiten an den sanitären Anlagen, die dann auch behindertenfreundlich sein werden, beispielsweise in einem Nebengebäude umkleiden und die dortigen Duschen nutzen.