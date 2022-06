Bauarbeiten in der Innenstadt : Startschuss für die Sanierung der L7

EMMERICH Straßen NRW hat am Dienstag in der Innenstadt mit der umfassenden Sanierung der L7 sowie von Rad- und Gehwegen, Kanalnetz und Ampelanlagen begonnen. Der Bereich zwischen Polizeiwache und Steintor ist für die nächsten Wochen gesperrt.

Die Baumaßnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt von Straßen NRW und der Stadt, bei dem der Landesbetrieb die Federführung und Abwicklung der Baumaßnahmen übernimmt. Einhergehend mit der Fahrbahnsanierung und einzelnen Optimierungen für den Fuß- und Radverkehr sowie der Erstellung einer neuen Ampelanlage an der Kreuzung Elterner Straße/B 8 (zur Emmericher Rheinbrücke), um den Verkehrsfluss zu optimieren. Die vorhandenen Ampel an der Kreuzung (Steintor/Heerenberger Straße) wird erneuert.

Schwerer Unfall am Sonntag in Vrasselt

Emmerich : Schwerer Unfall am Sonntag in Vrasselt

Die Baustelle ist in sechs Abschnitte gegliedert, in denen verschiedene Verkehrs- und Umleitungskonzepte zum Tragen kommen (Vollsperrungen und Einbahnstraßenlösungen). In einem ersten Arbeitsschritt werden die Verkehrsinseln im Kurvenbereich Steintor und die danebenliegende Verkehrsinsel in der Straße Großer Wall/Zufahrt zum Rathausplatz Geistmarkt entfernt und die Flächen mit Asphalt wieder aufgefüllt. Dies ist notwendig, um zu gewährleisten, dass im ersten Bauabschnitt der Verkehr über die Eltener Straße, Steintor auf den Geistmarkt zu- und abfließen kann.