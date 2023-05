Sanierung des Herrmanns-Mühle Millimeterarbeit am Mühlenturm

Es sah ein bisschen so aus, als würde ein Ufo auf der alten Hermanns-Mühle landen. In Wahrheit hievte jedoch ein Autokran die 2,5 Tonnen schwere Dachhaube auf das Baudenkmal an der Emmericher Straße. Für David und Nadine Kimmig, die im August 2019 die stark sanierungsbedürftige Immobilie samt 5600 Quadratmeter großem Grundstück kauften, war diese Maßnahme ein wichtiger Schritt auf ihrem langen Weg zum erhofften Wohnturm. Denn seit dem Neujahrstag 1988, als die Hermanns-Mühle lichterloh brannte, hatte sie kein Dach mehr. Das Regenwasser wurde mehr schlecht als recht durch eine später eingezogene Zwischendecke im oberen Söller aufgefangen.