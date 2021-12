Sanierung fast abgeschlossen : Der Bahnhof ist jetzt barrierefrei

Die neuen Aufzüge werden schon tüchtig genutzt. Zum Beispiel auch von Reisenden mit Fahrrad. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Die Deutsche Bahn hat die wichtigsten Sanierungsarbeiten am Emmericher Bahnhof so gut wie abgeschlossen. Die lang erwarteten Aufzüge wurden jetzt in Betrieb genommen. Auch der Mittelbahnsteig wurde erneuert.