Sauna in Emmerich Noch einige Karten für „Master of Aufguss“

Emmerich · Noch einige Restkarten gibt es für die lange Saunanacht „Master of Aufguss“, die am kommenden Samstag von 17 bis 1 Uhr in der Sauna Embricana stattfindet.

04.12.2023 , 16:51 Uhr

Blick in die Aufguss-Sauna des Embricana. Foto: Stadtwerke Emmerich

„Diese Saunanacht wird unser größtes Event und bildet einen schönen Jahresabschluss“, verspricht Embricana-Betriebsleiterin Sonja Killemann ein Saunaevent der Extraklasse. Neben Livemusik und einem Höhenfeuerwerk dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der Saunanacht vor allem auf eine Vielzahl an spektakulären Showaufgüssen freuen. Die Embricana-Saunameister werden wie gewohnt mit viel Liebe zum Detail aufwendig kreierte Showaufgüsse mit großartigen Licht- und Soundeffekten zelebrieren. Unterstützung erhalten sie dabei vom Gastaufgießer Marcel Hetzel, der den erkrankten deutschen Aufguss-Vizemeister Anton Ziegler vertreten wird. Marcel Hetzel wurde 2019 deutscher Aufgussmeister und reist für dieses Event extra aus Süddeutschland an. Jeder Besucher erhält beim Einlass drei Tickets, die zugelost werden und einen Aufenthalt in drei Aufgüssen an diesem Abend garantieren – darunter einen Aufenthalt im Aufguss von Marcel Hetzel. Zusätzlich dazu können sich die Saunagäste bei jedem Aufguss wie gewohnt anstellen. Die Restkarten für diese besondere Saunanacht sind für 59,90 € an der Kasse des Embricana und im Onlineshop erhältlich. Weitere Infos unter www.sauna-embricana.de/events.

(RP)