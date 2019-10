Tradition : Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Rees Ab sofort gehen die Mitglieder der Schützenvereine aus Rees und den Ortsteilen wieder von Haustür zu Haustür.

(RP) In der Zeit vom heutigen Donnerstag, 31. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 17. November, findet die bundesweite Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) statt. Die Sammlung dient der Pflege von Kriegsgräbern und wird auch in diesem Jahr von den Mitgliedern der Schützenvereine aus Rees und den Ortsteilen unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass die Bereitschaft bei den hiesigen Schützenvereinen nach wie vor hoch ist, sich an dieser solidarischen Aktion zu beteiligen“, lobt Andreas Mai, 1. Beigeordneter der Stadt Rees, den Einsatz der Schützen. Die Bürger werden gebeten, die Sammler freundlich zu empfangen und die Arbeit des VDK mit einer kleinen Spende zu unterstützen.