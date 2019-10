Emmericher Rheinpromenade : Die Saison ist beendet

Emmerich Tschüss! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2020, lieber Rhein.

Nun ist sie wirklich vorbei, die Sommersaison 2019. Am Donnerstag wurden von den Mitarbeitern des Bauhofes die elf großen und zwei kleinen Strandkörbe, die roten Sitzkreuze und die vier weißen Schirme vor der Tourist-Information an der Promenade abmontiert und weggebracht. Sie werden in den Wintermonaten eingelagert und wieder für die Sommersaison 2020 fit gemacht. Die nächste Saison am Rhein beginn, wenn die Strandkörbe und Schirme Anfang April wieder aufgestellt werden.