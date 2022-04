Quellen-Forschung in Emmerich : Als das Wasser von Elten Tote auferweckte

Elten Sagen rund ums Wasser, dazu eine kleine Sensation von Mutter Natur: Die Behörden fördern die Arbeit von einem Historiker und von Biologen. Elten dient als ein besonderes Beispiel am Niederrhein.

In Sichtweite zum Drusus-Brunnen klärte Kronsberg in einem Pressegespräch darüber auf, warum der Landschaftsverband Rheinland das Projekt zur Erforschung natürlicher Quellen finanziell fördert. Unterstüzung erfahrt dabei nicht nur Kronsberg mit seinen Untersuchungen, sondern auch die Arbeit der Biologischen Stationen am Niederrhein.

Die Biologen und Botaniker beim Pressegespräch haben natürlich auch die Historie im Blick. Ihnen geht es aber auch um mehr. Zum Beispiel um die Quelle am Eltenberg, die in die Wild mündet. Sie ist – unbeachtet von Wanderern und Radfahrern – im Bereich des Parkplatzes am Wildweg zu finden. Was für den Laien aussieht wie ein Stück feuchte Wiese mit Sträuchern, ist für Walter Ahrendt vom Naturschutzzentrum in Rees-Bienen und seinen Kollgen Michael Stevens von der Biostation in Neuss eine Sensation. „Sie ist einzigartig“, sagt Ahrendt. Nicht nur, weil es rechtsrheinisch beinahe gar keine Quellen gibt. Sondern weil sie seit Jahrhunderten schüttet, selbst in trockensten Jahren. „Da finden sich Mikro-Lebewesen, die es hier an dieser Quellle seit tausenden von Jahren gibt“, sagt Stevens. Ahrendt pflückt ein scheinbar unscheinbares Gras und zeigt es: „Das ist eine Wald-Simse. Sie ist selten, weil sie nur dort vorkommt, wo sie ständig von Wasser umgeben ist, das in Bewegung ist. Das finden Sie nur hier.“