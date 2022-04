Landtagswahl 2022 : Die Kandidatin ohne Foto

Emmerich Sabine Hesseling aus Emmerich kandidiert für die Linken, will aber nicht auf die Wahlplakate. Es wäre ihr peinlich, wenn man ihr Gesicht überall sehen würde.

Sabine Hesseling ist eine ungewöhnliche Frau. Die 51-Jährige ist Kandidatin der Linken für den Nordkreis Kleve . Doch auf Wahlplakaten werden sie die Menschen nicht sehen können. Der Grund: Die Emmericherin möchte es nicht. „Das wäre mir peinlich, wenn meine Gesicht überall in den Städten auftachen würde“, sagt sie.

Kaum einem anderen Politiker würde das vermutlich in den Sinn kommen. Aber Sabine Hesseling ist auch keine typische Politikerin, wenngleich sie Spitzenkandidatin ist. Bei der Wahlversammlung der Linken seien nur zwei Frauen anwesend gewesen, erzählt sie ganz offen. Und weil die Statuten der Linken vorschreiben, dass bei den Spitzenpositionen an erster Stelle eine Frau zu stehen hat, schränkte das die Auswahl schon mal deutlich ein. „Die zweite Frau hat aber direkt klargemacht, dass sie es nicht macht“, erzählt Sabine Hesseling. Und so kam es dann, dass die Emmericherin aufgestellt wurde.