Für die Natur in Emmerich So funktionert die Saatgut-Bibliothek

Theoretisch sind Schottergärten in NRW schon nicht mehr zulässig. Doch keine Stadt im Kreis Kleve hat bislang so etwas wie eine Vorgarten-Polizei auf die Beine gestellt, um Hauseigentümer zu mehr insektenfreundlichen Pflanzen zu bewegen. Stattdessen gibt es eine Reihe von Aktionen und Ideen, die auf Freiwilligkeit und Einsicht der Menschen beruhen. Es geht darum, im Garten und an anderen Stellen für Insekten und die Natur zu pflanzen. So wie die Saatgut-Bibliothek, die am Montag in Emmerich vorgestellt wurde.